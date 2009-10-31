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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Александер 20
Александер 77
2:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
31 окт. 2009, 18:00 МСК
31.10.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
72
0
Александер
Грэм Александер
77'
20'
77'
20'
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Иглс
Крис Иглс
85
0
Флетчер
Стивен Флетчер
79
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Дафф
Майкл Дафф
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
59
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Хант
Стивен Хант
70
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
90
0
Марни
Дин Марни
90
0
Джеованни
Джеованни
90
0
Гилас
Камель Гилас
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
59
Запасные
0
Уорнер
Тони Уорнер
0
Менди
Бернар Менди
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Бармби
Ник Бармби
0
Гарсия
Ричард Гарсия
0
Алтидор
Жози Алтидор