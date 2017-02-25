Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Хаддлстоун 72
1:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Кин 76
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
25 февр. 2017, 18:00 МСК
25.02.2017, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
72'
72'
90
16
Якупович
Элдин Якупович
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
82
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
15
Мэлони
Шон Мэлони
67
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
18
Мбокани
Дьемерси Мбокани
67
17
Гросицки
Камил Гросицки
90
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
28
Тимон
Джош Тимон
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
20
Диоманде
Адама Диоманде
24
Ниасс
Умар Ниасс
29
Боуэн
Харрод Боуэн
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
12
Брэди
Робби Брэди
89
6
Ми
Бен Ми
90
5
Кин
Майкл Кин
76'
76'
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
19
Бартон
Джоуи Бартон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
85
21
Бойд
Джордж Бойд
90
10
Барнс
Эшли Барнс
90
7
Грэй
Андре Грэй
85
Запасные
17
Робинсон
Пол Робинсон
4
Фланаган
Джон Фланаган
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
27
Дариква
Тендэй Дариква
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
9
Воукс
Сэм Воукс
32
Агьей
Даниэл Агьей