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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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ЧГК
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Фэган 59
1:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 45
Доусон 73
Бербатов 82
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
27 дек. 2009, 19:00 МСК
27.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
73'
73'
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
83
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
78
0
Фэган
Крейг Фэган
59'
59'
90
0
Алтидор
Жози Алтидор
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Гилас
Камель Гилас
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
78
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
64
0
Руни
Уэйн Руни
45'
45'
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
82'
82'
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Фабио
Фабио
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Оуэн
Майкл Оуэн
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек