Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 8
Руни 83
Руни 86
Руни 90
4:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
23 янв. 2010, 18:00 МСК
23.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
87
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
73
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Нани
Нани
90
0
Руни
Уэйн Руни
8'
83'
86'
90'
8', 83', 86', 90'
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
73
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Браун
Уэс Браун
0
Фабио
Фабио
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Бербатов
Димитар Бербатов
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Джеованни
Джеованни
75
0
Бармби
Ник Бармби
58
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
71
0
Фэган
Крейг Фэган
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Менди
Бернар Менди
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Гилас
Камель Гилас
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк