Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Буллард 16
Фэган 48
2:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
27 марта 2010, 18:00 МСК
27.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Сонко
Ибрахима Сонко
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Буллард
Джимми Буллард
16'
16'
86
0
Марни
Дин Марни
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
90
0
Фэган
Крейг Фэган
48'
48'
90
0
Алтидор
Жози Алтидор
79
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Менди
Бернар Менди
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
59
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
53
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Хьюз
Аарон Хьюз
0
Стоор
Фредрик Стоор
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Этуху
Диксон Этуху
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука