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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Замора 43
Камара 64
2:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
19 окт. 2009, 22:00 МСК
19.10.2009, 22:00 МСК
понедельник
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
60
0
Дафф
Дэмьен Дафф
84
0
Замора
Бобби Замора
43'
43'
90
0
Камара
Диоманси Камара
64'
64'
87
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Гера
Золтан Гера
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Невланд
Эрик Невланд
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Сонко
Ибрахима Сонко
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Хант
Стивен Хант
69
0
Марни
Дин Марни
90
0
Джеованни
Джеованни
90
0
Гилас
Камель Гилас
58
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
81
Запасные
0
Уорнер
Тони Уорнер
0
Менди
Бернар Менди
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
0
Буллард
Джимми Буллард
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Алтидор
Жози Алтидор