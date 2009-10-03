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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Веннегор оф Хесселинк 60
Джеованни 68
2:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Синклейр 87
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
3 окт. 2009, 17:00 МСК
3.10.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Сонко
Ибрахима Сонко
90
0
Заятте
Камил Заятте
82
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Бармби
Ник Бармби
65
0
Марни
Дин Марни
90
0
Джеованни
Джеованни
68'
68'
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
60'
60'
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Гилас
Камель Гилас
0
Алтидор
Жози Алтидор
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
66
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
84
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
90
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Капо
Оливье Капо
0
Синклейр
Скотт Синклейр
87'
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Кинг
Марлон Кинг