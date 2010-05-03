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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Мозес 30
Гохури 90
2:2
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Эткинсон 42
Каллен 64
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
3 мая 2010, 15:30 МСК
3.05.2010, 15:30 МСК
понедельник
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Стойкович
Владимир Стойкович
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Гохури
Стив Гохури
90'
90'
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
82
0
Уотсон
Бен Уотсон
90
0
Гомес
Жорди Гомес
79
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
65
0
Родальега
Уго Родальега
90
0
Мозес
Виктор Мозес
30'
30'
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Томас
Хэндри Томас
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Каллен
Марк Каллен
64'
64'
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Эткинсон
Уилл Эткинсон
42'
42'
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
70
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
0
Купер
Лиам Купер
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Фэган
Крейг Фэган
0
Фолан
Кэлиб Фолан