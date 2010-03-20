Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Смит 37
О'Хара 88
Кану 89
3:2
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Фолан 27
Фолан 73
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
20 марта 2010, 18:00 МСК
20.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
57
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Роша
Рикарду Роша
85
0
О'Хара
Джейми О'Хара
88'
88'
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Смит
Томми Смит
37'
37'
90
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
82
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Финнан
Стив Финнан
0
Браун
Майкл Браун
0
Диоп
Папа Буба Диоп
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Кану
Нванкво Кану
89'
0
Вебер
Данни Вебер
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Доусон
Энди Доусон
70
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Буллард
Джимми Буллард
90
0
Марни
Дин Марни
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
66
0
Фолан
Кэлиб Фолан
27'
73'
27', 73'
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Купер
Лиам Купер
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Гарсия
Ричард Гарсия