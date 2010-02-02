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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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ЧГК
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Муйоколо 30
1:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 43
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
2 февр. 2010, 22:45 МСК
2.02.2010, 22:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
30'
30'
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
67
0
Алтидор
Жози Алтидор
85
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Менди
Бернар Менди
0
Заятте
Камил Заятте
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Заки
Амр Заки
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Жирков
Юрий Жирков
81
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Деку
Деку
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
72
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Анелька
Николя Анелька
81
0
Дрогба
Дидье Дрогба
43'
43'
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Коул
Эшли Коул
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Алекс
Алекс
0
Коул
Джо Коул
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж