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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 38
Дрогба 90
2:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Хант 28
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
15 авг. 2009, 14:45 МСК
15.08.2009, 14:45 МСК
суббота
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Малуда
Флоран Малуда
69
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
46
0
Анелька
Николя Анелька
80
0
Дрогба
Дидье Дрогба
38'
90'
38', 90'
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
0
Деку
Деку
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Менди
Бернар Менди
78
0
Хант
Стивен Хант
28'
28'
69
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Марни
Дин Марни
44
0
Фолан
Кэлиб Фолан
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Заятте
Камил Заятте
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Гилас
Камель Гилас
0
Кузен
Даниэль Кузен