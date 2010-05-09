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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
9 мая 2010, 18:00 МСК
9.05.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Каллен
Марк Каллен
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
76
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
Эткинсон
Уилл Эткинсон
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
84
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
0
МакШейн
Пол МакШейн
0
Купер
Лиам Купер
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Фэган
Крейг Фэган
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Аквилани
Альберто Аквилани
74
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Бабел
Райан Бабел
88
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
63
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Айяла
Даниэль Айяла
0
Робинсон
Джек Робинсон
0
Дежен
Давид Дежен
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Н'Гог
Давид Н'Гог