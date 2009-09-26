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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 11
Торрес 28
Торрес 48
Джеррард 62
Бабел 88
Риера 90
6:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Джеованни 15
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2009, 17:00 МСК
26.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Риера
Альберт Риера
90'
90'
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
62'
62'
75
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
77
0
Торрес
Фернандо Торрес
11'
28'
48'
11', 28', 48'
68
0
Кейт
Дирк Кейт
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Бабел
Райан Бабел
88'
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Сонко
Ибрахима Сонко
90
0
Купер
Лиам Купер
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
64
0
Джеованни
Джеованни
15'
15'
84
0
Гилас
Камель Гилас
90
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
64
Запасные
0
Уорнер
Тони Уорнер
0
Заятте
Камил Заятте
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Бармби
Ник Бармби
0
Марни
Дин Марни
0
Кузен
Даниэль Кузен
0
Алтидор
Жози Алтидор