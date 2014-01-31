Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жереми Бреше
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2010/2011
2009/2010
31.01.2014
31 янв. 2014
пт
22:30
ПСЖ
2 : 0
Бордо
31.01.2014
31 янв. 2014
пт
22:30
был в запасе
ПСЖ
2
Бордо
0
был в запасе
13.09.2013
13 сент. 2013
пт
21:30
Бордо
0 : 2
ПСЖ
13.09.2013
13 сент. 2013
пт
21:30
был в запасе
Бордо
0
ПСЖ
2
был в запасе