Жереми Бреше
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.01.2014 31 янв. 2014 пт 22:30
ПСЖ
2 : 0
Бордо
31.01.2014 31 янв. 2014 пт 22:30
был в запасе
ПСЖ
2
Бордо
0
был в запасе
13.09.2013 13 сент. 2013 пт 21:30
Бордо
0 : 2
ПСЖ
13.09.2013 13 сент. 2013 пт 21:30
был в запасе
Бордо
0
ПСЖ
2
был в запасе