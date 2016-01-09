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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Монако
Монако
Фабиньо 51
Карвалью 74
2:2
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Бутаиб 9
Тшибумбу 31
Лига 1, 20 тур
Лига 1,
20 тур
Франция
9 янв. 2016, 22:00 МСК
9.01.2016, 22:00 МСК
суббота
Стефан Жошем
Стефан Жошем
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
74'
74'
84
13
Уоллес
Уоллес
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
7
Дирар
Набиль Дирар
81
2
Фабиньо
Фабиньо
51'
51'
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
18
Кошта
Элдер Кошта
67
11
Каррийо
Гидо Каррийо
90
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
24
Раджи
Андреа Раджи
12
Бахлули
Фарес Бахлули
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
15
Силва
Бернарду Силва
20
Пашалич
Марио Пашалич
17
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
90
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
31'
31'
67
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
89
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
81
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
9'
9'
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
4
Филиппи
Родерик Филиппи
21
Мартинес
Пабло Мартинес
18
Юга
Амос Юга
20
Поджи
Луис Поджи
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
7
Майи
Кевин Майи