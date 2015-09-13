Матч завершен
Газелек
Аяччо
0:1
Матч завершен
Монако
Монако
Фабиньо 17
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
13 сент. 2015, 15:00 МСК
13.09.2015, 15:00 МСК
воскресенье
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
56
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
18
Юга
Амос Юга
90
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
82
19
Зуа
Жак Зуа
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
68
Запасные
39
Серрери
Шарли Серрери
4
Филиппи
Родерик Филиппи
29
Коефф
Александр Коефф
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
20
Поджи
Луис Поджи
22
Диа
Иссиар Диа
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
38
Туре
Алмами Туре
90
2
Фабиньо
Фабиньо
17'
17'
90
15
Силва
Бернарду Силва
90
20
Пашалич
Марио Пашалич
90
23
Траоре
Адама Траоре
57
17
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
67
11
Каррийо
Гидо Каррийо
80
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
13
Уоллес
Уоллес
12
Бахлули
Фарес Бахлули
56
Бочилия
Габриэль Бочилия
27
Лемар
Тома Лемар
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави