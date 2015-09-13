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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Газелек
Аяччо
0:1
Матч завершен
Монако
Монако
Фабиньо 17
Лига 1, 5 тур
Лига 1,
5 тур
Франция
13 сент. 2015, 15:00 МСК
13.09.2015, 15:00 МСК
воскресенье
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
56
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
18
Юга
Амос Юга
90
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
82
19
Зуа
Жак Зуа
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
68
Запасные
39
Серрери
Шарли Серрери
4
Филиппи
Родерик Филиппи
29
Коефф
Александр Коефф
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
20
Поджи
Луис Поджи
22
Диа
Иссиар Диа
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
38
Туре
Алмами Туре
90
2
Фабиньо
Фабиньо
17'
17'
90
15
Силва
Бернарду Силва
90
20
Пашалич
Марио Пашалич
90
23
Траоре
Адама Траоре
57
17
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
67
11
Каррийо
Гидо Каррийо
80
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
13
Уоллес
Уоллес
12
Бахлули
Фарес Бахлули
56
Бочилия
Габриэль Бочилия
27
Лемар
Тома Лемар
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави