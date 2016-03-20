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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
Бен Арфа 14
Плеа 66
Сери 88
3:0
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Лига 1, 31 тур
Лига 1,
31 тур
Франция
20 марта 2016, 19:00 МСК
20.03.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Ницца
мин
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
90
23
Перейра
Рикарду Перейра
90
4
Байссе
Поль Байссе
90
20
Ле Марша
Максим Ле Марша
90
9
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
14'
14'
90
22
Менди
Нампалис Менди
90
0
Сери
Жан Мишель Сери
88'
88'
90
18
Вальтер
Реми Вальтер
90
29
Пье
Жереми Пье
81
28
Жермен
Валере Жермен
90
14
Плеа
Алассан Плеа
66'
66'
69
Запасные
1
Хассен
Муез Хассен
25
Женевуа
Ромен Женевуа
13
Хульт
Никлас Хульт
19
Маллманн
Веллисон Маллманн
26
Косьелло
Венсан Косьелло
15
Менди
Александре Менди
33
Онора
Франк Онора
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
13
Туре
Алассан Туре
72
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
45
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
19
Зуа
Жак Зуа
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
63
Запасные
30
Года
Жюль Года
23
Джокович
Дамьян Джокович
20
Поджи
Луис Поджи
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
27
Шермити
Амин Шермити
7
Майи
Кевин Майи
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу