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Матч-центр
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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Монпелье
Монпелье
0:2
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Зуа 45
Тшибумбу 74
Лига 1, 16 тур
Лига 1,
16 тур
Франция
2 дек. 2015, 21:00 МСК
2.12.2015, 21:00 МСК
среда
Хаким Бен Эль-Хадж
Хаким Бен Эль-Хадж
Главный Судья
Составы
Монпелье
мин
1
Пьонье
Лоран Пьонье
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
21
Реми
Вильям Реми
90
24
Руссийон
Джером Руссийон
90
10
Будебуз
Рияд Будебуз
90
8
Мартен
Жонас Мартен
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
20
Сансон
Морган Сансон
58
9
Ятабаре
Мустафа Ятабаре
79
29
Нинга
Касимир Нинга
90
Запасные
30
Лигали
Джонатан Лигали
25
Депланье
Матье Депланье
2
Н'Диайе
Мамаду Н'Диайе
23
Саихи
Жамель Саихи
33
Рибелен
Антони Рибелен
19
Камара
Сулейман Камара
32
Деса
Хеан Деса
Газелек
мин
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
30
Года
Жюль Года
41
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
20
Поджи
Луис Поджи
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
18
Юга
Амос Юга
90
22
Диа
Иссиар Диа
69
19
Зуа
Жак Зуа
45'
45'
90
Запасные
42
Герин
Поль-Андре Герин
5
Бреше
Жереми Бреше
35
Виттини
Шарль Виттини
23
Джокович
Дамьян Джокович
7
Майи
Кевин Майи
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
74'