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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Газелек
Аяччо
0:4
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Ятабаре 15
Мартен 41
Дабо 52
Дабо 57
Лига 1, 23 тур
Лига 1,
23 тур
Франция
30 янв. 2016, 22:00 МСК
30.01.2016, 22:00 МСК
суббота
Бартоломеу Варела
Бартоломеу Варела
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
13
Туре
Алассан Туре
90
1
Маури
Клеман Маури
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
72
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
45
23
Джокович
Дамьян Джокович
45
19
Зуа
Жак Зуа
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
15
Мангане
Кадер Мангане
3
Силла
Иссиага Силла
29
Коефф
Александр Коефф
18
Юга
Амос Юга
7
Майи
Кевин Майи
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
Монпелье
мин
1
Пьонье
Лоран Пьонье
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
21
Реми
Вильям Реми
90
25
Депланье
Матье Депланье
90
24
Руссийон
Джером Руссийон
67
10
Будебуз
Рияд Будебуз
90
8
Мартен
Жонас Мартен
41'
41'
90
14
Дабо
Брайан Дабо
52'
57'
52', 57'
90
19
Камара
Сулейман Камара
82
9
Ятабаре
Мустафа Ятабаре
15'
15'
76
Запасные
30
Лигали
Джонатан Лигали
15
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
23
Саихи
Жамель Саихи
13
Скири
Эйе Скири
28
Бакар
Джамель Бакар
26
Берижо
Кевин Берижо
29
Нинга
Касимир Нинга