Матч завершен
Газелек
Аяччо
0:4
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Ятабаре 15
Мартен 41
Дабо 52
Дабо 57
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
30 янв. 2016, 22:00 МСК
30.01.2016, 22:00 МСК
суббота
Бартоломеу Варела
Бартоломеу Варела
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
13
Туре
Алассан Туре
90
1
Маури
Клеман Маури
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
72
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
45
23
Джокович
Дамьян Джокович
45
19
Зуа
Жак Зуа
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
15
Мангане
Кадер Мангане
3
Силла
Иссиага Силла
29
Коефф
Александр Коефф
18
Юга
Амос Юга
7
Майи
Кевин Майи
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
Монпелье
мин
1
Пьонье
Лоран Пьонье
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
21
Реми
Вильям Реми
90
25
Депланье
Матье Депланье
90
24
Руссийон
Джером Руссийон
67
10
Будебуз
Рияд Будебуз
90
8
Мартен
Жонас Мартен
41'
41'
90
14
Дабо
Брайан Дабо
52'
57'
52', 57'
90
19
Камара
Сулейман Камара
82
9
Ятабаре
Мустафа Ятабаре
15'
15'
76
Запасные
30
Лигали
Джонатан Лигали
15
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
23
Саихи
Жамель Саихи
13
Скири
Эйе Скири
28
Бакар
Джамель Бакар
26
Берижо
Кевин Берижо
29
Нинга
Касимир Нинга