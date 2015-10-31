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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Газелек
Аяччо
Ларби 44
Ларби 68
2:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига 1, 12 тур
Лига 1,
12 тур
Франция
31 окт. 2015, 22:00 МСК
31.10.2015, 22:00 МСК
суббота
Хаким Бен Эль-Хадж
Хаким Бен Эль-Хадж
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
44'
68'
44', 68'
70
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
18
Юга
Амос Юга
55
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
19
Зуа
Жак Зуа
83
Запасные
30
Года
Жюль Года
15
Мангане
Кадер Мангане
3
Силла
Иссиага Силла
20
Поджи
Луис Поджи
33
Бьянкардини
Томас Бьянкардини
22
Диа
Иссиар Диа
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
Бордо
мин
16
Каррассо
Седрик Каррассо
90
6
Сане
Людовик Сане
90
5
Пальоис
Николас Пальоис
90
29
Пундж
Максим Пундж
90
2
Гайич
Милан Гайич
46
18
Плашил
Ярослав Плашил
90
11
Шантом
Клеман Шантом
90
17
Бийого Поко
Андре Бийого Поко
77
24
Хазри
Вахби Хазри
77
10
Савье
Анри Савье
90
9
Ролан
Диего Ролан
90
Запасные
30
Приор
Жером Приор
26
Жилберт
Фредерик Жилберт
4
Пабло
Пабло
7
Траоре
Абду Траоре
20
Жуссие
Жуссие
13
Туре
Томас Туре
27
Кривелли
Энцо Кривелли