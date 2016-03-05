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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бордо
Бордо
Диабате 37
1:1
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Ларби 90
Лига 1, 29 тур
Лига 1,
29 тур
Франция
5 марта 2016, 22:00 МСК
5.03.2016, 22:00 МСК
суббота
Йоан Амель
Йоан Амель
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
90
3
Контенто
Диего Контенто
90
6
Сане
Людовик Сане
90
26
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
4
Пабло
Пабло
90
20
Жуссие
Жуссие
64
11
Шантом
Клеман Шантом
90
7
Траоре
Абду Траоре
90
23
Вада
Валентин Вада
83
14
Диабате
Шейк Диабате
37'
37'
90
9
Ролан
Диего Ролан
90
Запасные
40
Боб
Люка Боб
21
Ямбере
Седрик Ямбере
17
Бийого Поко
Андре Бийого Поко
22
Уна
Адам Уна
10
Арамбарри
Мауро Арамбарри
12
Телин
Исаак Телин
25
Малком
Малком
Газелек
мин
13
Туре
Алассан Туре
64
1
Маури
Клеман Маури
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
90'
90'
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
27
Шермити
Амин Шермити
57
7
Майи
Кевин Майи
82
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
21
Мартинес
Пабло Мартинес
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
20
Поджи
Луис Поджи
41
Кампанини
Йоанн Кампанини
19
Зуа
Жак Зуа
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу