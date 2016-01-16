Матч завершен
Газелек
Аяччо
Бутаиб 2
Джокович 72
2:2
Матч завершен
Реймс
Реймс
де Превилль 22
де Превилль 31
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
16 янв. 2016, 22:00 МСК
16.01.2016, 22:00 МСК
суббота
Йоан Амель
Йоан Амель
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
90
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
84
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
72'
72'
90
18
Юга
Амос Юга
67
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
2'
2'
58
Запасные
42
Герин
Поль-Андре Герин
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
4
Филиппи
Родерик Филиппи
21
Мартинес
Пабло Мартинес
20
Поджи
Луис Поджи
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
7
Майи
Кевин Майи
Реймс
мин
30
Пласид
Джонни Пласид
90
25
Вебер
Энтони Вебер
90
2
Фофана
Мохамед Фофана
90
23
Манди
Айсса Манди
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
4
Канкава
Джаба Канкава
90
8
Оньянге
Принс Оньянге
90
3
Синьорино
Франк Синьорино
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
78
12
де Превилль
Николя де Превилль
22'
31'
22', 31'
88
20
Сьебатше
Теосон Сьебатше
85
Запасные
16
Агасса
Косси Агасса
22
Такальфред
Микаэль Такальфред
19
Пеже
Алексис Пеже
11
Ригонато
Диего Ригонато
13
Камара
Ассан Камара
24
Н'Гог
Давид Н'Гог
7
Фортеш
Одаир Фортеш