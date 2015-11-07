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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реймс
Реймс
Кюи 77
1:2
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Бутаиб 34
Зуа 71
Лига 1, 13 тур
Лига 1,
13 тур
Франция
7 нояб. 2015, 22:00 МСК
7.11.2015, 22:00 МСК
суббота
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Реймс
мин
16
Агасса
Косси Агасса
90
25
Вебер
Энтони Вебер
90
11
Ригонато
Диего Ригонато
73
23
Манди
Айсса Манди
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
6
Дево
Энтони Дево
90
4
Канкава
Джаба Канкава
90
18
Бюло
Фредерик Бюло
64
3
Синьорино
Франк Синьорино
90
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
64
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
Запасные
30
Пласид
Джонни Пласид
22
Такальфред
Микаэль Такальфред
19
Пеже
Алексис Пеже
24
Н'Гог
Давид Н'Гог
7
Фортеш
Одаир Фортеш
29
Кюи
Грейон Кюи
77'
20
Сьебатше
Теосон Сьебатше
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
20
Поджи
Луис Поджи
80
10
Ларби
Мохамед Ларби
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
19
Зуа
Жак Зуа
71'
71'
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
34'
34'
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
35
Виттини
Шарль Виттини
35
Пьереши
Гюван Пьереши
33
Бьянкардини
Томас Бьянкардини
22
Диа
Иссиар Диа
7
Майи
Кевин Майи
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу