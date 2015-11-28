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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Газелек
Аяччо
Ларби 18
1:1
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Муканджо 33
Лига 1, 15 тур
Лига 1,
15 тур
Франция
28 нояб. 2015, 22:00 МСК
28.11.2015, 22:00 МСК
суббота
Жером Мигелгорри
Жером Мигелгорри
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
30
Года
Жюль Года
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
18'
18'
88
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
72
19
Зуа
Жак Зуа
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
81
Запасные
42
Герин
Поль-Андре Герин
15
Мангане
Кадер Мангане
18
Юга
Амос Юга
20
Поджи
Луис Поджи
22
Диа
Иссиар Диа
7
Майи
Кевин Майи
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
Лорьян
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
17
Меслуб
Валид Меслуб
90
19
Филиппото
Ромен Филиппото
83
25
Гассама
Ламин Гассама
90
5
Туре
Зарго Туре
90
2
Коне
Ламин Коне
90
14
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
6
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
90
8
Жуффре
Ян Жуффре
64
7
Ндонг
Дидье Ндонг
90
12
Муканджо
Бенджамин Муканджо
33'
33'
76
Запасные
51
Ламонж
Антони Ламонж
4
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
29
Пайе
Папе Пайе
28
Бартельмэ
Максим Бартельмэ
21
Мулумба
Рэми Мулумба
22
Жанно
Бенжамин Жанно
31
Лавинье
Валентин Лавинье