Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Муканджо 27
1:0
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Лига 1, 38 тур

Лига 1,

38 тур

Франция
14 мая 2016, 22:00 МСК
14.05.2016, 22:00 МСК
суббота
Бенуа Мийо
Бенуа Мийо
Главный Судья
Составы
Лорьян
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
26
Роуз
Линдсей Роуз
90
14
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
6
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
90
8
Жуффре
Ян Жуффре
90
7
Ндонг
Дидье Ндонг
90
12
Муканджо
Бенджамин Муканджо
27'
27'
39
27
Кабо
Джимми Кабо
78
22
Жанно
Бенжамин Жанно
90
Запасные
30
Шажно
Флоран Шажно
18
Карамоко
Амаду Карамоко
28
Бартельмэ
Максим Бартельмэ
19
Филиппото
Ромен Филиппото
23
Фофана
Морике Фофана
Газелек
мин
13
Туре
Алассан Туре
90
1
Маури
Клеман Маури
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
65
18
Юга
Амос Юга
82
7
Майи
Кевин Майи
45
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
15
Мангане
Кадер Мангане
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
20
Поджи
Луис Поджи
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
27
Шермити
Амин Шермити
19
Зуа
Жак Зуа