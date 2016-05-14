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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Муканджо 27
1:0
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Лига 1, 38 тур
Лига 1,
38 тур
Франция
14 мая 2016, 22:00 МСК
14.05.2016, 22:00 МСК
суббота
Бенуа Мийо
Бенуа Мийо
Главный Судья
Составы
Лорьян
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
26
Роуз
Линдсей Роуз
90
14
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
6
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
90
8
Жуффре
Ян Жуффре
90
7
Ндонг
Дидье Ндонг
90
12
Муканджо
Бенджамин Муканджо
27'
27'
39
27
Кабо
Джимми Кабо
78
22
Жанно
Бенжамин Жанно
90
Запасные
30
Шажно
Флоран Шажно
18
Карамоко
Амаду Карамоко
28
Бартельмэ
Максим Бартельмэ
19
Филиппото
Ромен Филиппото
23
Фофана
Морике Фофана
Газелек
мин
13
Туре
Алассан Туре
90
1
Маури
Клеман Маури
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
65
18
Юга
Амос Юга
82
7
Майи
Кевин Майи
45
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
15
Мангане
Кадер Мангане
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
20
Поджи
Луис Поджи
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
27
Шермити
Амин Шермити
19
Зуа
Жак Зуа