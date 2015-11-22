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Матч-центр
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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Брандао 5
1:2
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Зуа 19
Бутаиб 70
Лига 1, 14 тур
Лига 1,
14 тур
Франция
22 нояб. 2015, 16:00 МСК
22.11.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
28
Данич
Гаэль Данич
36
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
74
41
Нгандо
Аксель Нгандо
90
29
Сиони
Жиль Сиони
90
11
Брандао
Брандао
5'
5'
90
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
28
Маранж
Флориан Маранж
17
Пейберне
Матье Пейберне
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
10
Хури
Лис Хури
45
Ромен
Жюльен Ромен
27
Распентино
Флориан Распентино
Газелек
мин
1
Маури
Клеман Маури
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
20
Поджи
Луис Поджи
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
83
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
10
29
Коефф
Александр Коефф
90
19
Зуа
Жак Зуа
19'
19'
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
70'
70'
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
4
Филиппи
Родерик Филиппи
23
Джокович
Дамьян Джокович
18
Юга
Амос Юга
22
Диа
Иссиар Диа
7
Майи
Кевин Майи
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу