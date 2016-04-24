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Матч-центр
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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Газелек
Аяччо
Бутаиб 20
Пужоль 37
Ларби 63
3:2
Матч завершен
Бастия
Бастия
Нгандо 9
Каюзак 77
Лига 1, 35 тур
Лига 1,
35 тур
Франция
24 апр. 2016, 18:00 МСК
24.04.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
13
Туре
Алассан Туре
90
1
Маури
Клеман Маури
90
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
90
20
Поджи
Луис Поджи
75
10
Ларби
Мохамед Ларби
63'
63'
86
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
15
Мангане
Кадер Мангане
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
21
Мартинес
Пабло Мартинес
90
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
37'
37'
81
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
20'
20'
90
Запасные
30
Года
Жюль Года
29
Коефф
Александр Коефф
23
Джокович
Дамьян Джокович
27
Шермити
Амин Шермити
19
Зуа
Жак Зуа
7
Майи
Кевин Майи
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
65
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
77'
77'
90
19
Нгандо
Аксель Нгандо
9'
9'
58
29
Сиони
Жиль Сиони
90
25
Камано
Франсуа Камано
45
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
28
Маранж
Флориан Маранж
20
Модесто
Франсуа Модесто
8
Данич
Гаэль Данич
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
11
Брандао
Брандао
33
Кулибали
Лассана Кулибали