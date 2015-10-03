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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Газелек
Аяччо
Майи 25
Пужоль 44
2:2
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Брайтвайт 21
Силла 89
Лига 1, 9 тур
Лига 1,
9 тур
Франция
3 окт. 2015, 21:00 МСК
3.10.2015, 21:00 МСК
суббота
Франк Шнедер
Франк Шнедер
Главный Судья
Составы
Газелек
мин
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
1
Маури
Клеман Маури
90
10
Ларби
Мохамед Ларби
90
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
5
Бреше
Жереми Бреше
90
15
Мангане
Кадер Мангане
59
3
Силла
Иссиага Силла
89'
89'
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
22
Диа
Иссиар Диа
18
28
Пужоль
Грэгори Пужоль
44'
44'
90
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
78
Запасные
30
Года
Жюль Года
23
Джокович
Дамьян Джокович
20
Поджи
Луис Поджи
19
Зуа
Жак Зуа
7
Майи
Кевин Майи
25'
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу
Тулуза
мин
-
Силла
Иссиага Силла
90
30
Ахамада
Али Ахамада
90
3
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
20
Яго
Стив Яго
90
26
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
29
Мубандже
Франсуа Мубандже
90
8
Дидо
Этьен Дидо
90
4
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
90
17
Регаттен
Адриен Регаттен
90
11
Пешич
Александар Пешич
70
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
21'
21'
90
7
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
78
Запасные
40
Бостан
Нуман Бостан
15
Спайич
Урош Спайич
14
Сирье
Франсуа Сирье
23
Бодигер
Янн Бодигер
27
Бли
Алексис Бли
10
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
12
Бен-Али
Юссеф Бен-Али