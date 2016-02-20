Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Брайтвайт 90
1:1
Матч завершен
Газелек
Аяччо
Майи 59
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
20 февр. 2016, 22:00 МСК
20.02.2016, 22:00 МСК
суббота
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
Главный Судья
Составы
Тулуза
мин
40
Лафон
Альбан Лафон
90
26
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
29
Мубандже
Франсуа Мубандже
90
15
Спайич
Урош Спайич
90
18
Трехо
Оскар Трехо
81
19
Сомалья
Сомалья
90
27
Бли
Алексис Бли
90
13
Машаш
Зинедин Машаш
64
10
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90'
90'
90
7
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
64
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
3
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
20
Яго
Стив Яго
4
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
17
Регаттен
Адриен Регаттен
23
Бодигер
Янн Бодигер
11
Пешич
Александар Пешич
Газелек
мин
13
Туре
Алассан Туре
90
1
Маури
Клеман Маури
90
4
Филиппи
Родерик Филиппи
90
20
Поджи
Луис Поджи
89
6
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
3
Силла
Иссиага Силла
90
29
Коефф
Александр Коефф
90
23
Джокович
Дамьян Джокович
90
27
Шермити
Амин Шермити
72
19
Зуа
Жак Зуа
90
7
Майи
Кевин Майи
59'
59'
81
Запасные
30
Года
Жюль Года
35
Виттини
Шарль Виттини
8
Ле Монье
Джером Ле Монье
10
Ларби
Мохамед Ларби
9
Бутаиб
Халид Бутаиб
24
Тшибумбу
Джон Тшибумбу