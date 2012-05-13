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Фредерик Кануте
№11
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Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Эспаньол
1 : 1
Севилья
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
минуты: 72' - 90'
Эспаньол
1
Севилья
1
минуты: 72' - 90'
5.05.2012
5 мая 2012
сб
22:00
Севилья
5 : 2
Райо Вальекано
81'
81'
81'
5.05.2012
5 мая 2012
сб
22:00
81'
минуты: 66' - 90'
Севилья
5
Райо Вальекано
2
минуты: 66' - 90'
8.04.2012
8 апр. 2012
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
15'
15'
15'
8.04.2012
8 апр. 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 67'
Атлетик
1
Севилья
0
минуты: 1' - 67'
2.04.2012
2 апр. 2012
пн
22:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
2.04.2012
2 апр. 2012
пн
22:00
минуты: 70' - 90'
Севилья
3
Мальорка
1
минуты: 70' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
Гранада
0 : 3
Севилья
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
минуты: 87' - 90'
Гранада
0
Севилья
3
минуты: 87' - 90'
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
Расинг
0 : 3
Севилья
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
минуты: 82' - 90'
Расинг
0
Севилья
3
минуты: 82' - 90'
17.03.2012
17 марта 2012
сб
22:00
Севилья
0 : 2
Барселона
17.03.2012
17 марта 2012
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
4.03.2012
4 марта 2012
вс
-:-
Севилья
1 : 1
Атлетико
4.03.2012
4 марта 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
20:00
Валенсия
1 : 2
Севилья
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
-:-
Севилья
2 : 0
Осасуна
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 72'
Севилья
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 72'
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:59
Реал Сосьедад
2 : 0
Севилья
13.02.2012
13 февр. 2012
пн
22:59
минуты: 71' - 90'
Реал Сосьедад
2
Севилья
0
минуты: 71' - 90'
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
20:00
Севилья
1 : 2
Вильярреал
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
Севилья
0 : 0
Эспаньол
75'
75'
75'
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 46' - 90'
Севилья
0
Эспаньол
0
минуты: 46' - 90'
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
14:00
Райо Вальекано
2 : 1
Севилья
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
14:00
минуты: 55' - 90'
Райо Вальекано
2
Севилья
1
минуты: 55' - 90'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
-:-
Севилья
2 : 6
Реал
64'
64'
64'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
-:-
минуты: 46' - 90'
Севилья
2
Реал
6
минуты: 46' - 90'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Леванте
1 : 0
Севилья
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
минуты: 61' - 90'
Леванте
1
Севилья
0
минуты: 61' - 90'
5.12.2011
5 дек. 2011
пн
22:59
Севилья
3 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
5.12.2011
5 дек. 2011
пн
22:59
90'
минуты: 72' - 90'
Севилья
3
Хетафе
0
минуты: 72' - 90'
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
23:30
Сарагоса
0 : 1
Севилья
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
23:30
был в запасе
Сарагоса
0
Севилья
1
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
20:00
Севилья
1 : 2
Атлетик
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2011
31 окт. 2011
пн
22:59
Севилья
1 : 2
Гранада
31.10.2011
31 окт. 2011
пн
22:59
минуты: 1' - 46'
Севилья
1
Гранада
2
минуты: 1' - 46'
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