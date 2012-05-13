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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Коутиньо 77
1:1
Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 45
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
13 мая 2012, 21:00 МСК
13.05.2012, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
35
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Вайсс
Владимир Вайсс
62
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
77'
77'
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Васкес
Альваро Васкес
77
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Уче
Калу Уче
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Коке
Коке
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Кала
Кала
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Дэйвид
Дэйвид
85
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
72
0
Перотти
Диего Перотти
67
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
45'
45'
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Луна
Антонио Луна
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара