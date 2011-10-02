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Материалы
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Баскетбол
Материалы
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Кино
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Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
2 окт. 2011, 19:00 МСК
2.10.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Тиагу
Тиагу
67
0
Туран
Арда Туран
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
76
0
Диего
Диего
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Миранда
Жоао Миранда
0
Габи
Габи
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Адриан
Адриан
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Коке
Коке
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
78
0
Медель
Гари Медель
90
0
Ману
Ману
83
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Кануте
Фредерик Кануте
76
0
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Фасио
Федерико Фасио
0
Алексис
Алексис
0
Де Мул
Том Де Мул
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Негредо
Альваро Негредо
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос