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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 64
Пардо 68
2:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
13 февр. 2012, 22:59 МСК
13.02.2012, 22:59 МСК
понедельник
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Пардо
Рубен Пардо
68'
68'
76
0
Вела
Карлос Вела
64'
64'
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
73
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Ифран
Диего Ифран
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Кала
Кала
90
0
Коке
Коке
90
0
Троховски
Петр Троховски
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
79
0
Кампанья
Хосе Кампанья
71
0
Ману
Ману
71
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Алексис
Алексис
0
Луна
Антонио Луна
0
Ракитич
Иван Ракитич
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
0
Кануте
Фредерик Кануте
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара