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Рауль Гонсалес Бланко
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
Сезон:
2011/2012
2010/2011
5.05.2012
5 мая 2012
сб
16:30
Вердер
2 : 3
Шальке-04
5.05.2012
5 мая 2012
сб
16:30
был в запасе
Вердер
2
Шальке-04
3
был в запасе
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Шальке-04
4 : 0
Герта
84'
84'
84'
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
84'
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
4
Герта
0
минуты: 1' - 90'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:30
Аугсбург
1 : 1
Шальке-04
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
16:30
Шальке-04
1 : 2
Боруссия
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
Нюрнберг
4 : 1
Шальке-04
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Нюрнберг
4
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
8.04.2012
8 апр. 2012
вс
16:30
Шальке-04
3 : 0
Ганновер-96
7', 47'
7', 47'
7', 47'
8.04.2012
8 апр. 2012
вс
16:30
7', 47'
минуты: 1' - 70'
Шальке-04
3
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 70'
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
18:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90'
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:30
Шальке-04
2 : 0
Байер
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Байер
0
минуты: 1' - 90'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:30
Кайзерслаутерн
1 : 4
Шальке-04
51'
51'
51'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:30
51'
минуты: 1' - 77'
Кайзерслаутерн
1
Шальке-04
4
минуты: 1' - 77'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
19:30
Шальке-04
3 : 1
Гамбург
11.03.2012
11 марта 2012
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Гамбург
1
минуты: 1' - 90'
3.03.2012
3 марта 2012
сб
17:30
Фрайбург
2 : 1
Шальке-04
3.03.2012
3 марта 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 71'
Фрайбург
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 71'
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:30
Бавария
2 : 0
Шальке-04
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
2
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:30
Шальке-04
4 : 0
Вольфсбург
10'
10'
10'
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
17:30
10'
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
4
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90'
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:30
Боруссия
3 : 0
Шальке-04
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Майнц
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 73'
Шальке-04
1
Майнц
1
минуты: 1' - 73'
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
17:30
Шальке-04
3 : 1
Штутгарт
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:30
Шальке-04
5 : 0
Вердер
16', 20', 63'
43'
16', 20', 63'
16', 20', 63'
16', 20', 63'
43'
16', 20', 63'
43'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
20:30
16', 20', 63'
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
5
Вердер
0
минуты: 1' - 90'
9.12.2011
9 дек. 2011
пт
22:30
Герта
1 : 2
Шальке-04
9.12.2011
9 дек. 2011
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Герта
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
19:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
84'
84'
84'
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
19:30
84'
минуты: 1' - 88'
Шальке-04
3
Аугсбург
1
минуты: 1' - 88'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Шальке-04
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90'
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