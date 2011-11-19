Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Франция
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 13
Рауль 39
Хунтелаар 66
Холтби 84
4:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
19 нояб. 2011, 17:30 МСК
19.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
73
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
90
0
Холтби
Льюис Холтби
84'
84'
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
73
0
Рауль
Рауль
39'
39'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
13'
66'
13', 66'
82
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Моравек
Ян Моравек
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
72
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
78
0
Айглер
Кристиан Айглер
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Марох
Доминик Марох
0
Камавуака
Уилсон Камавуака
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Мендлер
Маркус Мендлер