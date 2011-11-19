Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 13
Рауль 39
Хунтелаар 66
Холтби 84
4:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
19 нояб. 2011, 17:30 МСК
19.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
73
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
90
0
Холтби
Льюис Холтби
84'
84'
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
73
0
Рауль
Рауль
39'
39'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
13'
66'
13', 66'
82
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Моравек
Ян Моравек
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
72
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
78
0
Айглер
Кристиан Айглер
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Марох
Доминик Марох
0
Камавуака
Уилсон Камавуака
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Мендлер
Маркус Мендлер