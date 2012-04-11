Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Балич 25
Симонс 37
Дидави 45
Дидави 87
4:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Холтби 85
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
11 апр. 2012, 21:00 МСК
11.04.2012, 21:00 МСК
среда
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Балич
Ханно Балич
25'
25'
73
0
Симонс
Тимми Симонс
37'
37'
90
0
Дидави
Даниэль Дидави
87'
45'
87', 45'
88
0
Франтц
Майк Франтц
73
0
Мак
Роберт Мак
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Нильссон
Пер Нильссон
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Буньяку
Альберт Буньяку
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
64
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
46
0
Хегер
Марко Хегер
46
0
Рауль
Рауль
90
0
Холтби
Льюис Холтби
85'
85'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Учида
Ацуто Учида
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Марика
Чиприан Марика
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
0
Пукки
Теему Пукки