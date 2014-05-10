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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Матип 6
Нойштедтер 45
Дракслер 75
Обаси Огбуке 90
4:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Дрмич 90
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
10 мая 2014, 16:30 МСК
10.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
32
Матип
Жоэль Матип
6'
6'
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Айхан
Каан Айхан
90
2
Хогланд
Тим Хогланд
78
9
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
45'
45'
90
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
75'
75'
90
7
Майер
Макс Майер
78
8
Горецка
Леон Горецка
90
28
Салаи
Адам Салаи
72
Запасные
34
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
3
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
40
Аннан
Энтони Аннан
19
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
90'
17
Фарфан
Джефферсон Фарфан
13
Сане
Лерой Сане
Нюрнберг
мин
6
Анга
Мартин Анга
90
22
Раковски
Патрик Раковски
90
33
Пахоник
Тобиас Пахоник
90
3
Нильссон
Пер Нильссон
90
23
Глоушек
Адам Глоушек
71
16
Штарк
Никлас Штарк
90
5
Балич
Ханно Балич
62
7
Фойлнер
Маркус Фойлнер
21
15
Хасебе
Макото Хасебе
90
17
Франтц
Майк Франтц
90
18
Дрмич
Йосип Дрмич
90'
90'
90
Запасные
32
Уфофф
Бенжамин Уфофф
36
Текерджи
Синан Текерджи
14
Мак
Роберт Мак
13
Кийотаке
Хироши Кийотаке
34
Гертнер
Себастьян Гертнер
38
Бир
Мануэль Бир
40
Чолак
Антонио-Мирко Чолак