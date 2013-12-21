Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
21 дек. 2013, 20:30 МСК
21.12.2013, 20:30 МСК
суббота
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
86
0
Дрмич
Йосип Дрмич
84
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Балич
Ханно Балич
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
31
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Майер
Макс Майер
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Салаи
Адам Салаи
70
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Айхан
Каан Айхан
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
0
Горецка
Леон Горецка
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке