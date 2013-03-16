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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Фойлнер 31
Эссвайн 69
Франтц 87
3:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 26 тур
Бундеслига,
26 тур
Германия
16 марта 2013, 17:30 МСК
16.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Йохен Дреес
Йохен Дреес
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
83
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
31'
31'
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
69'
69'
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
46
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Франтц
Майк Франтц
87'
0
Илдиз
Мухаммед Илдиз
0
Канадзаки
Му Канадзаки
0
Полтер
Себастьян Полтер
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
59
0
Бастос
Мишел Бастос
84
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
64
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Учида
Ацуто Учида
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Раффаэл
Раффаэл
0
Пукки
Теему Пукки