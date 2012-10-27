Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фарфан 77
1:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
27 окт. 2012, 16:30 МСК
27.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Холтби
Льюис Холтби
58
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
69
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
77'
77'
81
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика
Нюрнберг
мин
0
Раковски
Патрик Раковски
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
69
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Франтц
Майк Франтц
23
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
80
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Наве
Макс Наве
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Корчовски
Ноа Корчовски
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Полтер
Себастьян Полтер