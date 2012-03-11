Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Пукки 5
Метцельдер 26
Хунтелаар 33
3:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Качар 45
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
11 марта 2012, 19:30 МСК
11.03.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
26'
26'
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
79
0
Хегер
Марко Хегер
55
0
Рауль
Рауль
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
33'
33'
90
0
Пукки
Теему Пукки
5'
5'
88
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Холтби
Льюис Холтби
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Качар
Гойко Качар
45'
45'
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
82
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
59
0
Сала
Джакопо Сала
59
0
Петрич
Младен Петрич
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Торе
Гекхан Торе
0
Сон
Хын-Мин Сон