Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 2
Хунтелаар 45
Салаи 72
3:3
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
ван дер Ваарт 12
Байстер 24
Собич 49
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
11 авг. 2013, 18:30 МСК
11.08.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
58
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
23
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
2'
45'
2', 45'
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Хегер
Марко Хегер
0
Горецка
Леон Горецка
0
Салаи
Адам Салаи
72'
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Собич
Лассе Собич
49'
49'
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
64
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
74
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
12'
12'
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
24'
24'
83
0
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Аого
Деннис Аого
0
Та
Джонатан Та
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Руднев
Артем Руднев