Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 34
Фарфан 54
Майер 56
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
26 янв. 2014, 19:30 МСК
26.01.2014, 19:30 МСК
воскресенье
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
66
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Лам
Жи Гин Лам
32
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
24
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
0
Собич
Лассе Собич
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Боуи
Уасим Боуи
0
Зуа
Жак Зуа
0
Джон
Ола Джон
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
76
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Учида
Ацуто Учида
81
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Майер
Макс Майер
56'
56'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
34'
34'
73
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
54'
54'
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Горецка
Леон Горецка
0
Соботтка
Марсель Соботтка
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Салаи
Адам Салаи