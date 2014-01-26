Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 34
Фарфан 54
Майер 56
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
26 янв. 2014, 19:30 МСК
26.01.2014, 19:30 МСК
воскресенье
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
66
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Лам
Жи Гин Лам
32
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
24
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
0
Собич
Лассе Собич
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Боуи
Уасим Боуи
0
Зуа
Жак Зуа
0
Джон
Ола Джон
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
76
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Учида
Ацуто Учида
81
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Майер
Макс Майер
56'
56'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
34'
34'
73
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
54'
54'
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Горецка
Леон Горецка
0
Соботтка
Марсель Соботтка
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Салаи
Адам Салаи