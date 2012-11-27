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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Байстер 52
Руднев 65
Бадель 90
3:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 80
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
27 нояб. 2012, 22:00 МСК
27.11.2012, 22:00 МСК
вторник
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90'
90'
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
70
0
Байстер
Максимилиан Байстер
52'
52'
90
0
Руднев
Артем Руднев
65'
65'
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Брума
Джеффри Брума
0
Теше
Роберт Теше
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Берг
Маркус Берг
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
63
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
69
0
Пукки
Теему Пукки
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
69
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
80'
80'
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Матип
Жоэль Матип
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Холтби
Льюис Холтби
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Марика
Чиприан Марика