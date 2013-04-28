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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бастос 10
Хунтелаар 21
Хунтелаар 58
Хунтелаар 66
4:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Янсен 5
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
28 апр. 2013, 18:30 МСК
28.04.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
81
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Бастос
Мишел Бастос
10'
10'
78
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
21'
58'
66'
21', 58', 66'
87
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Айхан
Каан Айхан
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Майер
Макс Майер
0
Пукки
Теему Пукки
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
5'
5'
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Сала
Джакопо Сала
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
69
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
63
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Качар
Гойко Качар
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Руднев
Артем Руднев