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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Обаси Огбуке 59
1:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Зидан 15
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
4 февр. 2012, 17:30 МСК
4.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
46
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Рауль
Рауль
73
0
Марика
Чиприан Марика
46
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
59'
59'
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
0
Пукки
Теему Пукки
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Полански
Юджен Полански
76
0
Сото
Элкин Сото
83
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
79
0
Зидан
Мохаммед Зидан
15'
15'
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Малли
Юнус Малли
0
Йилмаз
Дениз Йилмаз
0
Уджа
Энтони Уджа