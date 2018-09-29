Шальке-04 - Майнц: 29 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Шепф 11
1:0

Шальке-04 - Майнц: 29 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
29 сент. 2018, 16:30 МСК
29.09.2018, 16:30 МСК
суббота
Составы
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Составы

Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
3
Мендиль
Хамза Мендиль
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
26
Сане
Салиф Сане
90
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
28
Шепф
Алессандро Шепф
11'
11'
90
25
Арит
Амин Арит
90
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
29
Налдо
Налдо
-
13
Руди
Себастьян Руди
-
6
Омар
Омар
-
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
-
7
Ут
Марк Ут
-
36
Эмболо
Брель Эмболо
-
Майнц
мин
22
Мюллер
Флориан Мюллер
90
16
Белл
Штефан Белл
90
24
Бюссманн
Гаэтен Бюссманн
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
23
Мвене
Филипп Мвене
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
25
Гбамин
Жан-Филипп Гбамин
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
9
Матета
Жан-Филипп Матета
90
Запасные
2
Донати
Джулио Донати
-
3
Мартин
Аарон Мартин
-
10
Максим
Александру Максим
-
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
-
20
Уджа
Энтони Уджа
-
21
Онисиво
Карим Онисиво
-

События

Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Гуидо Бургшталлер
90'
59'
Желтая карточка
Штефан Белл
Желтая карточка
Алессандро Шепф
55'
ГОЛ! 1:0
Алессандро Шепф
11'

Прошлые матчи

05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0
Майнц
0
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Майнц
2
Шальке-04
2
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Майнц
0
Шальке-04
0
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:30
Шальке-04
2
Майнц
1
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:30
Майнц
3 : 0
Шальке-04
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:30
Майнц
3
Шальке-04
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Шальке-04
1 : 0
Майнц
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Шальке-04
1
Майнц
0
09.03.2018 09 марта 2018 пт 22:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
09.03.2018 09 марта 2018 пт 22:30
Майнц
0
Шальке-04
1
20.10.2017 20 окт. 2017 пт 21:30
Шальке-04
2 : 0
Майнц
20.10.2017 20 окт. 2017 пт 21:30
Шальке-04
2
Майнц
0
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:30
Майнц
0
Шальке-04
1
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:30
Шальке-04
3 : 0
Майнц
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:30
Шальке-04
3
Майнц
0
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Майнц
2 : 1
Шальке-04
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Майнц
2
Шальке-04
1
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 18:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 18:30
Шальке-04
2
Майнц
1
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 21:30
Майнц
2 : 0
Шальке-04
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 21:30
Майнц
2
Шальке-04
0
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
Шальке-04
4 : 1
Майнц
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
Шальке-04
4
Майнц
1
21.02.2014 21 февр. 2014 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
21.02.2014 21 февр. 2014 пт 22:30
Шальке-04
0
Майнц
0
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Майнц
0
Шальке-04
1
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Майнц
2
Шальке-04
2
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 21:00
Шальке-04
1 : 2
Майнц
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 21:00
Шальке-04
1
Майнц
2
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
Шальке-04
3 : 0
Майнц
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
Шальке-04
3
Майнц
0
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Майнц
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1
Майнц
1

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