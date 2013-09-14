Матч завершен
Майнц
Майнц
0:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Боатенг 34
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
14 сент. 2013, 16:30 МСК
14.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
76
0
Мориц
Кристоф Мориц
76
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
57
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Белл
Штефан Белл
0
Малли
Юнус Малли
0
Гайс
Йоханнес Гайс
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Шахин
Дани Шахин
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
34'
34'
82
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Хегер
Марко Хегер
69
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Айхан
Каан Айхан
0
Джонс
Джермейн Джонс
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
0
Майер
Макс Майер
0
Горецка
Леон Горецка