Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Сердар 36
Арит 89
2:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Онисиво 74
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
20 сент. 2019, 21:30 МСК
20.09.2019, 21:30 МСК
пятница
Составы
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
26
Сане
Салиф Сане
90
6
Омар
Омар
90
8
Сердар
Суат Сердар
36'
36'
90
25
Арит
Амин Арит
89'
89'
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
Запасные
5
Настасич
Матия Настасич
3
Миранда
Хуан Миранда
4
Кабак
Озан Кабак
28
Шепф
Алессандро Шепф
7
Ут
Марк Ут
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
18
Бросински
Даниель Бросински
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
6
Латца
Данни Латца
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
28
Салаи
Адам Салаи
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
42
Хак
Александер Хак
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
10
Максим
Александру Максим
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
34
Баку
Боте Баку
35
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Онисиво
Карим Онисиво
74'
29
Буркардт
Жонатан Буркардт