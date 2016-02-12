Майнц - Шальке-04: 12 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Майнц
Майнц
2:1

Майнц - Шальке-04: 12 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
12 февр. 2016, 22:30 МСК
12.02.2016, 22:30 МСК
пятница
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
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Составы

Майнц
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
3
Балогун
Леон Балогун
90
2
Донати
Джулио Донати
90
16
Белл
Штефан Белл
90
24
Бюссманн
Гаэтен Бюссманн
90
6
Латца
Данни Латца
90
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
27
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
17
Самперио
Хаиро Самперио
84
10
Малли
Юнус Малли
87
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
Запасные
23
Курчи
Джанлука Курчи
-
18
Бросински
Даниель Бросински
-
26
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
7
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
-
20
Фрай
Фабиан Фрай
3
8
Мориц
Кристоф Мориц
-
32
де Бласис
Пабло де Бласис
6
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
90
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
66
11
Бельханда
Юнес Бельханда
90
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
5
Гайс
Йоханнес Гайс
80
7
Майер
Макс Майер
90
8
Горецка
Леон Горецка
90
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
19
Сане
Лерой Сане
84
Запасные
30
Гшпурнинг
Михаэль Гшпурнинг
-
27
Ритер
Саша Ритер
24
2
Фридрих
Марвин Фридрих
-
18
Сэм
Сидней Сэм
-
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
-
21
Шепф
Алессандро Шепф
10
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
6

События

Матч окончен 2:1
Замена
Нико Бунгерт
Йхон Кордоба
90'
Замена
Фабиан Фрай
Юнус Малли
87'
84'
Замена
Франко Ди Санто
Лерой Сане
Замена
Пабло де Бласис
Хаиро Самперио
84'
80'
Замена
Алессандро Шепф
Йоханнес Гайс
66'
Замена
Саша Ритер
Жуниор Кайсара

Прошлые матчи

05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0
Майнц
0
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Майнц
2
Шальке-04
2
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Майнц
0
Шальке-04
0
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:30
Шальке-04
2
Майнц
1
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:30
Майнц
3 : 0
Шальке-04
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:30
Майнц
3
Шальке-04
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Шальке-04
1 : 0
Майнц
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Шальке-04
1
Майнц
0
09.03.2018 09 марта 2018 пт 22:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
09.03.2018 09 марта 2018 пт 22:30
Майнц
0
Шальке-04
1
20.10.2017 20 окт. 2017 пт 21:30
Шальке-04
2 : 0
Майнц
20.10.2017 20 окт. 2017 пт 21:30
Шальке-04
2
Майнц
0
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:30
Майнц
0
Шальке-04
1
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:30
Шальке-04
3 : 0
Майнц
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:30
Шальке-04
3
Майнц
0
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Майнц
2 : 1
Шальке-04
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Майнц
2
Шальке-04
1
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 18:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 18:30
Шальке-04
2
Майнц
1
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 21:30
Майнц
2 : 0
Шальке-04
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 21:30
Майнц
2
Шальке-04
0
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
Шальке-04
4 : 1
Майнц
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
Шальке-04
4
Майнц
1
21.02.2014 21 февр. 2014 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
21.02.2014 21 февр. 2014 пт 22:30
Шальке-04
0
Майнц
0
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Майнц
0
Шальке-04
1
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Майнц
2
Шальке-04
2
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 21:00
Шальке-04
1 : 2
Майнц
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 21:00
Шальке-04
1
Майнц
2
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
Шальке-04
3 : 0
Майнц
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
Шальке-04
3
Майнц
0
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Майнц
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1
Майнц
1

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