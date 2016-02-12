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Майнц VS Шальке-04
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Майнц - Шальке-04: 12 февраля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Майнц
Майнц
2:1
Майнц - Шальке-04: 12 февраля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
12 февр. 2016, 22:30 МСК
12.02.2016, 22:30 МСК
пятница
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Майнц
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
3
Балогун
Леон Балогун
90
2
Донати
Джулио Донати
90
16
Белл
Штефан Белл
90
24
Бюссманн
Гаэтен Бюссманн
90
6
Латца
Данни Латца
90
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
27
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
17
Самперио
Хаиро Самперио
84
10
Малли
Юнус Малли
87
15
Кордоба
Йхон Кордоба
90
Запасные
23
Курчи
Джанлука Курчи
-
18
Бросински
Даниель Бросински
-
26
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
7
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
-
20
Фрай
Фабиан Фрай
3
8
Мориц
Кристоф Мориц
-
32
де Бласис
Пабло де Бласис
6
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
90
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
66
11
Бельханда
Юнес Бельханда
90
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
5
Гайс
Йоханнес Гайс
80
7
Майер
Макс Майер
90
8
Горецка
Леон Горецка
90
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
19
Сане
Лерой Сане
84
Запасные
30
Гшпурнинг
Михаэль Гшпурнинг
-
27
Ритер
Саша Ритер
24
2
Фридрих
Марвин Фридрих
-
18
Сэм
Сидней Сэм
-
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
-
21
Шепф
Алессандро Шепф
10
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
6
События
Матч окончен 2:1
Замена
Нико Бунгерт
Йхон Кордоба
90'
Замена
Фабиан Фрай
Юнус Малли
87'
84'
Замена
Франко Ди Санто
Лерой Сане
Замена
Пабло де Бласис
Хаиро Самперио
84'
80'
Замена
Алессандро Шепф
Йоханнес Гайс
66'
Замена
Саша Ритер
Жуниор Кайсара
Прошлые матчи
05.03.2021
05 марта 2021
пт
22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021
05 марта 2021
пт
22:30
Шальке-04
0
Майнц
0
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
Майнц
2
Шальке-04
2
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0
Шальке-04
0
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:30
Шальке-04
2
Майнц
1
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:30
Майнц
3 : 0
Шальке-04
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:30
Майнц
3
Шальке-04
0
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Шальке-04
1 : 0
Майнц
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Шальке-04
1
Майнц
0
09.03.2018
09 марта 2018
пт
22:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
09.03.2018
09 марта 2018
пт
22:30
Майнц
0
Шальке-04
1
20.10.2017
20 окт. 2017
пт
21:30
Шальке-04
2 : 0
Майнц
20.10.2017
20 окт. 2017
пт
21:30
Шальке-04
2
Майнц
0
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:30
Майнц
0
Шальке-04
1
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
18:30
Шальке-04
3 : 0
Майнц
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
18:30
Шальке-04
3
Майнц
0
12.02.2016
12 февр. 2016
пт
22:30
Майнц
2 : 1
Шальке-04
12.02.2016
12 февр. 2016
пт
22:30
Майнц
2
Шальке-04
1
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
18:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
18:30
Шальке-04
2
Майнц
1
24.04.2015
24 апр. 2015
пт
21:30
Майнц
2 : 0
Шальке-04
24.04.2015
24 апр. 2015
пт
21:30
Майнц
2
Шальке-04
0
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
Шальке-04
4 : 1
Майнц
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
Шальке-04
4
Майнц
1
21.02.2014
21 февр. 2014
пт
22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
21.02.2014
21 февр. 2014
пт
22:30
Шальке-04
0
Майнц
0
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
Майнц
0
Шальке-04
1
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
17:30
Майнц
2
Шальке-04
2
18.12.2012
18 дек. 2012
вт
21:00
Шальке-04
1 : 2
Майнц
18.12.2012
18 дек. 2012
вт
21:00
Шальке-04
1
Майнц
2
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
Шальке-04
3 : 0
Майнц
25.09.2012
25 сент. 2012
вт
21:00
Шальке-04
3
Майнц
0
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Майнц
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
17:30
Шальке-04
1
Майнц
1
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